Після початку російсько-української війни зброю нашій країні постачали щонайменше 35 держав світу.

За період 2020-2024 років Україна стала найбільшим імпортером озброєнь у світі, збільшивши свої імпортні поставки майже в 100 разів порівняно з періодом 2015-2019 років. Про це у своєму звіті повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI).

Україна виявилася єдиною європейською країною серед ТОП-10 імпортерів зброї у 2020-2024 роках, хоча багато інших європейських держав значно збільшили закупівлі озброєнь. Загальний імпорт озброєнь до Європи за цей період зріс на 155%.

За підрахунками фахівців, наша країна отримала 8,8% світового імпорту зброї у 2020-2024 роках. Більшість основних типів озброєнь надходили зі США (45%), Німеччини (12%) та Польщі (11%).

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Загалом після початку російсько-української війни зброю нашій країні постачали щонайменше 35 держав світу.

Торгівля зброєю – головні тенденції

Фахівці зазначають, що російсько-українська війна допомогла США посилити домінування у світовій збройовій промисловості.

У період з 2020 по 2024 роки експорт американської зброї зріс більш ніж на одну п'яту, якщо порівнювати з попереднім п'ятирічним періодом. Згідно з новими підрахунками, він досягнув 43% від загальносвітових обсягів.

Франція, яка контролює 9,6% світового ринку зброї, обійшла РФ (7,8%) та вийшла на друге місце. Нагадаємо також, що згідно з попередніми оцінками, експорт російської зброї за останні роки впав на вражаючі 93%.

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