У січні також почнеться виплата "Вчительської доплати".

У січні розпочинається робота нової програми для переселенців, а саме видачі субсидії на оренду житла. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки - прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що у січні також почнеться виплата "Вчительської доплати". Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн "на руки" до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн.

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Крім цього, продовжується реалізація програми "Зимова підтримка". За словами прем'єра, вже подано понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка", а понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку:

"У січні цього року ми також реалізуємо ініціативу "єКнига". Вже маємо більше 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років".

Субсидія на оренду для ВПО

Уряд розробив можливість для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) скористатися субсидією на оренду житла, і з 27 грудня розширив дію такої субсидії на всю територію України. Скористатись субсидією на оренду житла зможуть ВПО, які перемістились до будь-якого регіону, підконтрольного уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан родини ВПО відповідає критеріям постанови уряду.

Із січня 2025 року деяким категоріям переселенців держава зможе частково або повністю покривати оплату оренди їхнього житла. Субсидія на оренду житла діятиме, якщо плата за орендоване житло буде більшою, ніж 30% загального (сумарного) доходу людини або сім'ї.

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