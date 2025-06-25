У Пенсійному фонді України повідомили про створення нового сервісу для пенсіонерів у особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг. Він дозволяє дізнатися, коли потрібно проходити ідентифікацію пенсіонерам.
Як повідомляє прес-служба ПФУ, для користувачів зі статусом "пенсіонер" з’явився новий сервіс – "Моя ідентифікація".
У цьому розділі зазначається:
- дата останньої ідентифікації;
- джерело, з допомогою якого вона була проведена (наприклад, установа банку).
Сервіс дозволяє переконатися, що ідентифікація особи проведена, що є підставою для продовження виплат.
Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно:
- зайти на веб-портал електронних послуг ПФУ;
- авторизуватися одним зі способів та увійти в особистий кабінет;
- обрати рубрику "Моя ідентифікація" у меню.
При цьому наголошується, що, якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля "Дата" та "Джерело" сервісу "Моя ідентифікація" будуть пусті.
Ідентифікація пенсіонерів
Українські пенсіонери, які є внутрішньо-переміщеними особами та отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, мають проходити так звану процедуру ідентифікації.
У травні в Україні реалізували низку важливих змін для спрощення отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації. Це стосується громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та проживають на підконтрольній Україні території, українців, які проживають безпосередньо на ТОТ, та тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.