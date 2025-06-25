Сервіс дозволяє переконатися, що ідентифікація особи проведена.

У Пенсійному фонді України повідомили про створення нового сервісу для пенсіонерів у особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг. Він дозволяє дізнатися, коли потрібно проходити ідентифікацію пенсіонерам.

Як повідомляє прес-служба ПФУ, для користувачів зі статусом "пенсіонер" з’явився новий сервіс – "Моя ідентифікація".

У цьому розділі зазначається:

Відео дня

дата останньої ідентифікації;

джерело, з допомогою якого вона була проведена (наприклад, установа банку).

Сервіс дозволяє переконатися, що ідентифікація особи проведена, що є підставою для продовження виплат.

Для того, щоб скористатись сервісом, потрібно:

зайти на веб-портал електронних послуг ПФУ;

авторизуватися одним зі способів та увійти в особистий кабінет;

обрати рубрику "Моя ідентифікація" у меню.

При цьому наголошується, що, якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля "Дата" та "Джерело" сервісу "Моя ідентифікація" будуть пусті.

Ідентифікація пенсіонерів

Українські пенсіонери, які є внутрішньо-переміщеними особами та отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, мають проходити так звану процедуру ідентифікації.

У травні в Україні реалізували низку важливих змін для спрощення отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації. Це стосується громадян, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та проживають на підконтрольній Україні території, українців, які проживають безпосередньо на ТОТ, та тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.

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