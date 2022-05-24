Найбільшими проблемами для бізнесу стали військова агресія, логістичні труднощі та падіння продажів.

У березні кількість непрацюючих підприємців склала 16,3%, а в середині квітня цей показник зменшився майже вдвічі.

Про це УНІАН повідомила аналітична служба OLX Україна.

Відзначається, що найбільшими проблемами для бізнесу стали військова агресія, логістичні труднощі та падіння продажів.

За даними опитування, проведеного серед своїх бізнес-клієнтів, у березні кількість непрацюючих підприємців склала 16,3%; тих, хто планував працювати - 3,6%; працюючих – 80,1%. Так, бізнеси, що продовжували працювати, були найбільше представлені в категоріях "Дім і сад", "Електроніка" та "Мода і стиль".

"Проте вже в середині квітня до роботи повернулися 88% бізнесів, а кількість непрацюючих – зменшилася майже вдвічі. Позитивні зміни в OLX Україна зафіксували й серед категорій, які відновили свою діяльність. До них додалися "Запчастини" та "Хобі/відпочинок/Спорт", - йдеться в повідомленні.

У підсумку географічно швидше відновлюють свою роботу бізнеси в тій частині Київської області, де не було активних бойових дій, а також у Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Ринок праці під час війни:

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів у порівнянні з довоєнним часом.

Станом на 15 травня на українському ринку праці попит на роботу значно перевищував її пропозицію.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсії та соцвиплати під час окупації

Деякі категорії українців отримають додаткові виплати у зв'язку з війною - Мінсоцполітики

У Мінсоцполітики визначилися з травневими виплатами для ветеранів: коли будуть гроші