Найбільше роботи пропонують роботодавці у столиці, а також компанії у Львові та області.

Ринок праці в Україні, попри війну та економічну кризу, продовжує відновлюватися повільними темпами: кількість вакансій збільшується, проте залишається у рази меншою, порівнюючи з довоєнним періодом.

Про це йдеться у дослідженні кадрового порталу grc.ua.

"Протягом кількох місяців війни десятка самих затребуваних спеціалістів майже незмінна. Зокрема, на початку літа найбільше вакансій розмістила на сайті grc.ua сфера продажу. Пропозиції роботи для продавців, касирів, адміністраторів торгового залу, а також менеджерів з продажу у червні складають 23,5% від усіх актуальних вакансій. Це трохи більше, ніж у попередньому місяці, адже у травні ці вакансії складали частку у 19,6% від усіх актуальних на сайті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у червні затребуваними були також спеціалісти без досвіду роботи, працівники сфери транспорту та логістики, робітничий персонал, фахівці сільського господарства та працівники сфери будівництва та нерухомості, маркетологи.

Аналітики наголошують, що багато жінок, які переїхали з метою убезпечення себе та дітей у інші міста чи країни, працювали бухгалтерами. Компанії почали активніше шукати працівників цієї сфери. У червні з’явилося більше вакансій для бухгалтерів та спеціалістів з управлінського обліку. Ця сфера навіть потрапила у десятку професійних сфер з найбільшою кількістю пропозицій роботи.

Негативну динаміку продемонструвала сфера медицини та фармацевтики. Ці фахівці протягом тривалого часу були затребуваними та традиційно потрапляли до десятки професій з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Проте у червні кількість вакансій для них відчутно скоротилася.

Найважче зараз знайти роботу держслужбовцям, страхувальникам, юристам, освітянам, спеціалістам сфер автомобільного бізнесу, працівникам сфери HoReCa та спортивних клубів, фітнесу та салонів краси. Для цих спеціалістів у червні, як і у попередні місяці, найменше вакансій.

"Найбільше роботи на початку літа пропонують роботодавці у столиці, а також компанії у Львові та області, у Дніпропетровській області. При цьому Київ утримує впевнене лідерство по кількості вакансій та рівню заробітних плат. Пропозиції роботи столичних роботодавців складають 34,5% від усіх вакансій, розміщених у червні на сайті grc.ua. Львів та Дніпро, хоча й пропонують трохи більше роботи, аніж інші регіони, мають значну різницю з лідером рейтингу, Києвом", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у Київській області, яка зазвичай посідає найнижчі сходинки у рейтингу за кількістю вакансій, у червні з’явилося більше вакансій. Відтак на початку літа столична область входить до десятки регіонів з найбільшою кількістю вакансій. Приблизно однакова кількість вакансій також в Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Закарпатській областях.

Як повідомляв УНІАН, конкуренція серед претендентів на вакансії нині на українському ринку праці у п’ять разів вища, ніж до війни.

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