Парламент не підтримав низку правок, запропонованих профільним комітетом, в результаті чого законопроект став розбалансованим.

Верховна Рада відправила на повторне друге читання внесений президентом України Володимиром Зеленським законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про «інвестиційних нянь».

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення щодо законопроекту № 3760 проголосували 245 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Після багатогодинного розгляду всіх правок голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха сказав, що парламент не підтримав низку запропонованих комітетом правок, тому в такому вигляді закон не може працювати, оскільки є повністю розбалансованим.

Серед пропонованих законопроектом стимулів від держави - співфінансування інфраструктури проектів (будівництво доріг та реконструкція доріг коштом держбюджету, приєднання до електромереж), податкові пільги, надання права користування земельною ділянкою зі спеціальними умовами оплати тощо.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект. Розмір інвестицій в проект має бути в еквіваленті не менше 20 млн євро.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, інвестпроект має реалізовуватися на території України у сферах переробної промисловості, видобувної (крім видобутку вугілля, нафти та газу) інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров'я, освіти, спорту і культури.

У процесі реалізації проекту має забезпечуватися створення не менше 80 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менше ніж на 15% Вище середньої заробітної плати у відповідній галузі. Термін реалізації проекту не повинен перевищувати 5 років.

Хронологія подій

У січні 2020 року під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі Зеленський заявив, що Україна запустить програму державної підтримки для великих інвесторів.

"Ми підготували нову програму, яка називається Investment nanny ("інвестиційна няня" – УНІАН). Кожному інвестору, великій компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів або більше, ми забезпечимо окремий контракт з державою. Саме держава буде вас захищати. У вас буде менеджер, investment nanny. Менеджер, який розмовляє п'ятьма мовами та в форматі "24 на 7", цей менеджер буде з вами працювати. Будь-яке питання, будь-яка проблема. У вас буде контакт з цим менеджером і не буде жодних проблем", - сказав Зеленський.

Крім того, президент України пообіцяв на п'ять років звільнити від сплати податку на прибуток тих інвесторів, які вкладуть в покупку вітчизняних держпідприємств від 10 мільйонів доларів.

У липні Верховна Рада України схвалила внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, так званий законопроект про "інвестиційних нянь".

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Автор: Бредіхіна Ганна