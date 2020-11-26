В Асоціації звірярів підкреслюють, що Україна може збільшити частку на світовому ринку хутра до 10% з нинішнього 1%.

Знищення норок у Данії через виявлену у тварин мутацію коронавірусу може посилити експорт хутра з України.

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Про це йдеться в повідомлення Асоціації звірівників України.

Згідно з повідомленням, в Данії вірусом від норок з червня заразилися близько 214 осіб. Для запобігання поширенню нового штаму коронавірусу місцева влада прийняла рішення знищити всіх норок в країні. При цьому Данія є світовим лідером в норковій галузі й займає приблизно 40% світового ринку хутра.

"Зараз на світовому ринку хутра буде дуже великий перерозподіл. На цей час продукція українських норкових ферм в структурі світового ринку займає 1%. У нових обставинах ми можемо зайняти до 10%, і це дуже хороша можливість для України", - наводяться в повідомленні слова голови Асоціації звірівників Володимира Федини.

В асоціації підкреслюють, що зважаючи на ситуацію, що склалася, низка країн вже повідомили про своє бажання нарощувати виробництво норок, збільшувати обсяги та займати нові ринки.

"Ніхто не бажав вищезгаданого данським колегам, але оскільки склалася така ситуація - нею потрібно скористатися Україні", - підкреслив Федина.

Що цьому передувало

Данський уряд 4 листопада прийняло рішення про знищення всіх норок на звірофермах після виявлення випадків зараження серед тварин для запобігання поширенню мутованого коронавірусу.

Відомо, що коронавірус швидко поширився на 1 139 норкових фермах в Данії.

За даними Асоціації звірівників України, в Україні діють 10 норкових ферм.

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Автор: Ганна Нагорна