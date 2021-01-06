За одну операцію можна зарахувати на карту від 50 до 4999 грн.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" запустив у понад 3 тисячі своїх автоматизованих відділеннях послугу поповнення банківської картки платіжних систем Visa і Mastercard від будь-якого українського банку.

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Про це повідомила прес-служба компанії на своєму сайті.

"Укрпошта" запустила у своїх відділеннях послугу поповнення банківської картки. У понад 3000 автоматизованих відділеннях "Укрпошти", обладнаних платіжними терміналами, тепер можна поповнити картку будь-якого українського банку платіжних систем VISA і Mastercard", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що за одну операцію можна зарахувати на картку суму від 50 до 4999 грн.

Згідно з повідомленням, комісія за послугу становить 1,5% від суми поповнення, але не менше 10 грн.

Прес-служба підкреслила, що поповнити готівкою можна картку з будь-якою технологією - безконтактну, з чіпом або магнітною стрічкою.

"Для отримання послуги клієнту необхідно назвати оператору поштового відділення суму поповнення, мати при собі відповідну кількість готівки з урахуванням комісії, а також банківську картку, яку потрібно поповнити", - сказано в повідомленні.

Якщо карта відсутня, клієнт може здійснити операцію, вказавши оператору 16-значний номер банківської картки для поповнення.

Прес-служба також повідомила, що Національний поштовий оператор має 5 тисяч власних POS-терміналів для прийому платіжних карток у найбільш завантажених поштових відділеннях в обласних центрах і населених пунктах, де проживає понад 2 тисяч жителів.

"За кількістю торгових терміналів "Укрпошта" входить до п'ятірки найбільших учасників платіжних систем", - сказано в повідомленні.

Як "Укрпошта" отримала право надавати фінансові послуги

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку" (2788-д), що дозволяє національному оператору поштового зв'язку "Укрпошта" надавати фінансові послуги.

За словами генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, прийняття законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв'язку", який дає національному оператору поштового зв'язку "Укрпошта" право надавати фінансові послуги, може економити державному бюджету 2 млрд грн щорічно.

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Автор: Павло Степанець