Корпорацію Google оштрафували на 500 млн євро за невиконання розпоряджень регулятора щодо того, як вести переговори з новинними видавцями з питання авторського права.
Рішення про штраф було прийнято Антимонопольним регулятором Франції, передає Reuters.
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Видавці APIG (Асоціація французьких видавців), SEPM і AFP звинувачують Google в тому, що компанія не провела з ними сумлінні переговори з питання винагороди за контент.
Видавці наполягають на тому, що переговори мали бути проведені відповідно до Директиви ЄС, яка створює так звані "суміжні права".
Google і штрафи
- У грудні 2011 року Google оштрафували за підказки в пошуку.
- У березні 2013 року США оштрафували Google за незаконний збір даних.
- У грудні 2018 року в РФ компанію Google оштрафували на півмільйона рублів за відмову приховувати заборонені сайти.
- У вересні 2019 року Google оштрафували на рекордну суму за збір даних про дітей на Youtube. Інформація про дітей використовувалася для демонстрації їм таргетованої реклами.
- 16 лютого 2021 року Google оштрафували на 1 мільйон євро через Французькі готелі.
- У квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 1 млн грн дочірню компанію американської технологічної компанії Google в Україні (ТОВ "Гугл") за ненадання у встановлений термін інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.
- 13 травня 2021 року стало відомо про те, що італійський регулятор оштрафував Google на 102 мільйони євро.
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