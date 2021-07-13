Рішення про накладення штрафу було ухвалено Антимонопольним регулятором Франції.

Корпорацію Google оштрафували на 500 млн євро за невиконання розпоряджень регулятора щодо того, як вести переговори з новинними видавцями з питання авторського права.

Рішення про штраф було прийнято Антимонопольним регулятором Франції, передає Reuters.

Читайте такожFacebook, Twitter та Google частково підуть з ринку: названа причина

Видавці APIG (Асоціація французьких видавців), SEPM і AFP звинувачують Google в тому, що компанія не провела з ними сумлінні переговори з питання винагороди за контент.

Видавці наполягають на тому, що переговори мали бути проведені відповідно до Директиви ЄС, яка створює так звані "суміжні права".

Google і штрафи

У грудні 2011 року Google оштрафували за підказки в пошуку.

У березні 2013 року США оштрафували Google за незаконний збір даних.

У грудні 2018 року в РФ компанію Google оштрафували на півмільйона рублів за відмову приховувати заборонені сайти.

У вересні 2019 року Google оштрафували на рекордну суму за збір даних про дітей на Youtube. Інформація про дітей використовувалася для демонстрації їм таргетованої реклами.

16 лютого 2021 року Google оштрафували на 1 мільйон євро через Французькі готелі.

У квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 1 млн грн дочірню компанію американської технологічної компанії Google в Україні (ТОВ "Гугл") за ненадання у встановлений термін інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

13 травня 2021 року стало відомо про те, що італійський регулятор оштрафував Google на 102 мільйони євро.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко