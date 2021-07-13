Видавці звинувачують Google в тому, що компанія не провела з ними сумлінні переговори з питання винагороди за контент / Ілюстрація REUTERS

Корпорацію Google оштрафували на 500 млн євро за невиконання розпоряджень регулятора щодо того, як вести переговори з новинними видавцями з питання авторського права.

Рішення про штраф було прийнято Антимонопольним регулятором Франції, передає Reuters.

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Видавці APIG (Асоціація французьких видавців), SEPM і AFP звинувачують Google в тому, що компанія не провела з ними сумлінні переговори з питання винагороди за контент. 

Видавці наполягають на тому, що переговори мали бути проведені відповідно до Директиви ЄС, яка створює так звані "суміжні права".

Google і штрафи

  • У грудні 2011 року Google оштрафували за підказки в пошуку.
  • У березні 2013 року США оштрафували Google за незаконний збір даних.
  • У грудні 2018 року в РФ компанію Google оштрафували на півмільйона рублів за відмову приховувати заборонені сайти.
  • У вересні 2019 року Google оштрафували на рекордну суму за збір даних про дітей на Youtube. Інформація про дітей використовувалася для демонстрації їм таргетованої реклами.
  • 16 лютого 2021 року Google оштрафували на 1 мільйон євро через Французькі готелі.
  • У квітні Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 1 млн грн дочірню компанію американської технологічної компанії Google в Україні (ТОВ "Гугл") за ненадання у встановлений термін інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.
  • 13 травня 2021 року стало відомо про те, що італійський регулятор оштрафував Google на 102 мільйони євро.

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Автор: Олена Коваленко