Характеристики майбутніх розумних годинників OnePlus, орієнтовна ціна і точні строки виходу поки невідомі.

Головний виконавчий директор OnePlus Піт Лау заявив в сервісі мікроблогів Twitter, що його компанія випустить розумний годинник у 2021 році.

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"Наразі Піт Лау не поспішає ділитися докладними технічними характеристиками майбутніх розумних годинників OnePlus, використовуваної програмною платформою, інформацією про орієнтовну ціну або точні терміни виходу. Він обмежився лише згадкою, що вихід відбудеться на початку наступного року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ідея з випуску розумних годинників не є чимось новим для OnePlus. Кілька років тому компанія розробила розумний годинник на базі Wear OS (тоді ще називалася Android Wear). Однак OnePlus врешті-решт відмовився від цього продукту.

Що цьому передувало

Спочатку OnePlus була зосереджена виключно на випуску смартфонів флагманського рівня.

Але в останні роки компанія почала розширювати перелік пропонованих продуктів.

Тепер вона також пропонує навушники, бюджетну лінійку телефонів Nord і навіть розумні телевізори.

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Автор: УНІАН