Oppo готується до випуску смартфона Find N, який має припасти до вподоби поціновувачам компактних гаджетів.
Це перший складаний смартфон компанії, повноцінна презентація якого відбудеться 15 грудня в рамках конференції INNO DAY 2021.
Згідно з анонсом, OPPO Find N став результатом чотирьох років інтенсивних досліджень. За цей час інженери створили шість поколінь прототипів, а перший був готовий ще у квітні 2018 року. З випуском вирішили не поспішати, щоб зробити дійсно зручний для використання гаджет.
Піт Лау, керівник підрозділу з планування та розробки продуктів OPPO, зазначив, що їм вдалося розв'язувати основні проблеми попередніх складних смартфонів, такі як складка на дисплеї та загальна довговічність пристрою, винайшовши "найкращі конструкції шарнірів і дисплея, доступні на сьогодні".
Характеристики смартфона компанія наразі не розголошує. З чуток, його забезпечать платформою Snapdragon 888, акумулятором місткістю 4500 мАг зі швидкою зарядкою 65 Вт і стереодинаміки Dolby Audio.
— OPPO (@oppo) December 9, 2021
Раніше УНІАН писав, що Samsung презентувала один з найдешевших 5G-смартфонів на ринку. Новинка може похвалитися хорошим екраном з підвищеною частотою оновлення до 90 Гц замість звичних 60, бічним сканером пальця і потрійною основною камерою.
У США смартфон з'явився на прилавках ще минулого тижня за ціною 250 доларів (близько 6799 грн за курсом). Про надходження продукту в інших країнах, зокрема в Україні, буде повідомлено додатково.