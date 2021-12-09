Повноцінна презентація OPPO Find N відбудеться 15 грудня в рамках конференції INNO DAY 2021.

Oppo готується до випуску смартфона Find N, який має припасти до вподоби поціновувачам компактних гаджетів.

Це перший складаний смартфон компанії, повноцінна презентація якого відбудеться 15 грудня в рамках конференції INNO DAY 2021.

Згідно з анонсом, OPPO Find N став результатом чотирьох років інтенсивних досліджень. За цей час інженери створили шість поколінь прототипів, а перший був готовий ще у квітні 2018 року. З випуском вирішили не поспішати, щоб зробити дійсно зручний для використання гаджет.

Піт Лау, керівник підрозділу з планування та розробки продуктів OPPO, зазначив, що їм вдалося розв'язувати основні проблеми попередніх складних смартфонів, такі як складка на дисплеї та загальна довговічність пристрою, винайшовши "найкращі конструкції шарнірів і дисплея, доступні на сьогодні".

Характеристики смартфона компанія наразі не розголошує. З чуток, його забезпечать платформою Snapdragon 888, акумулятором місткістю 4500 мАг зі швидкою зарядкою 65 Вт і стереодинаміки Dolby Audio.

Раніше УНІАН писав, що Samsung презентувала один з найдешевших 5G-смартфонів на ринку. Новинка може похвалитися хорошим екраном з підвищеною частотою оновлення до 90 Гц замість звичних 60, бічним сканером пальця і потрійною основною камерою.

У США смартфон з'явився на прилавках ще минулого тижня за ціною 250 доларів (близько 6799 грн за курсом). Про надходження продукту в інших країнах, зокрема в Україні, буде повідомлено додатково.

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Автор: Денис Пономаренко