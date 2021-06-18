Фахівці Держспецзв'язку з 9 по 15 червня заблокували понад 50 тис. кібератак на державні інформаційні ресурси.
Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку на своїй Facebook-сторінці.
Зазначається, що системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 50571 атака різних видів, що на 17% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (98%).
Також фахівці заблокували 19 DDoS-атак, які були здійснені переважно на вебресурси президента України.
"Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1177118 підозрілих подій (на 2% менше ніж попереднього тижня): спроб отримання прав користувача - 49%; спроб отримання прав адміністратора - 22%; порушень корпоративної політики безпеки - 8%; підозрілого виконувального коду - 8%; застосування нестандартних протоколів - 8%", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 4 384 кіберінциденти (приблизно на рівні попереднього тижня).
Основна кількість інцидентів стосується: розповсюдження шкідливого програмного забезпечення - 74%; фішингу - 25%.
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Держспецзв'язку у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просить інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
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