Кібернападів виявилось на 17% більше, ніж попереднього тижня.

Фахівці Держспецзв'язку з 9 по 15 червня заблокували понад 50 тис. кібератак на державні інформаційні ресурси.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку на своїй Facebook-сторінці.

Зазначається, що системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблоковано 50571 атака різних видів, що на 17% більше ніж попереднього тижня. Переважна більшість - мережеві атаки прикладного рівня (98%).

Також фахівці заблокували 19 DDoS-атак, які були здійснені переважно на вебресурси президента України.

"Системою виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки на об’єктах моніторингу зафіксовано 1177118 підозрілих подій (на 2% менше ніж попереднього тижня): спроб отримання прав користувача - 49%; спроб отримання прав адміністратора - 22%; порушень корпоративної політики безпеки - 8%; підозрілого виконувального коду - 8%; застосування нестандартних протоколів - 8%", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєстровано та опрацьовано 4 384 кіберінциденти (приблизно на рівні попереднього тижня).

Основна кількість інцидентів стосується: розповсюдження шкідливого програмного забезпечення - 74%; фішингу - 25%.

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Держспецзв'язку у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-телекомунікаційних систем просить інформувати урядову команду реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

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Автор: Костянтин Гончаров