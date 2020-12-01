Згідно з розсекреченим звітом, Apple випустить iPad Pro і MacBook, екрани яких базуються на матриці mini-LED.

У 2021 році корпорація Apple представить як мінімум два гаджети з дисплеями нового типу.

Про це повідомляє Digitimes.

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Як пише видання, згідно з розсекреченим звітом, Apple випустить iPad Pro і MacBook, екрани яких базуються на матриці mini-LED.

Дані дисплеї відрізняються наявністю органічних світлодіодів дуже маленького розміру, а також більш насиченою, яскравою і контрастною картинкою, ніж на IPS-матрицях.

Інсайдери розповіли, що в першому кварталі 2021 року компанія Apple представить перший iPad Pro з екраном mini-LED. У другій половині року компанія випустить MacBook з дисплеєм mini-LED і власним процесором M1.

У звіті не міститься додаткової інформації про характеристики пристроїв, проте джерелам відомо, що Apple вже запланувала виробництво майбутніх гаджетів. Поставками панелей mini-LED займуться партнери з Тайваню, за виробництво нового MacBook відповідатимуть компанії Quanta Computer і Foxconn.

Виробництво iPad і MacBook

26 листопада 2020 року стало відомо про те, що американська компанія Apple може частково перенести виробництво iPad і MacBook з Китаю до В'єтнаму.

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Автор: УНІАН