Бета-тестувальники Starlink поділилися свіжими результатами тестів, в яких зафіксовано новий рекорд максимальної швидкості завантаження - 400 Мбіт/с.
Про це повідомляє ITC.ua.
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Скріншоти результатів тестів опублікували користувачі під ніками BQBrad та DontStayInOnePlace в Reddit - пікова швидкість завантаження становила 400 Мбіт/с.
Новий рекорд був зафіксований в Канаді.
Проект Starlink, який все ще знаходиться в стадії бета-тесту, вже пропонує високі швидкості та менші затримки з огляду на те, що супутники SpaceX працюють на істотно нижчих висотах на низькій навколоземній орбіті та оснащені передовими технологіями.
У SpaceX вже є близько 1325 супутників Starlink, з яких понад 1200 штук - експлуатаційні моделі версії 1.0. 23 березня SpaceX планує відправити на орбіту чергову партію з 60 супутників в рамках місії Starlink 22 v1.0.
Що таке Starlink
Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.
Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку мають покрити інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.
Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му - в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.
SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска
- SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.
- Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.
- SpaceX поки не говорила, Нні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.
- 25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.
- У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.
- 7 atdhfkz 2021 року SpaceX вперше розкрила кількість абонентів, які тестують супутниковий інтернет від Ілона Маска.
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