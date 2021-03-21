Проект Starlink, який все ще знаходиться в стадії бета-тесту, вже пропонує високі швидкості і менші затримки.

Бета-тестувальники Starlink поділилися свіжими результатами тестів, в яких зафіксовано новий рекорд максимальної швидкості завантаження - 400 Мбіт/с.

Про це повідомляє ITC.ua.

Читайте такожУкраїна хоче приєднатися до проекту Ілона Маска з супутникового Інтернету

Скріншоти результатів тестів опублікували користувачі під ніками BQBrad та DontStayInOnePlace в Reddit - пікова швидкість завантаження становила 400 Мбіт/с.

Новий рекорд був зафіксований в Канаді.

Проект Starlink, який все ще знаходиться в стадії бета-тесту, вже пропонує високі швидкості та менші затримки з огляду на те, що супутники SpaceX працюють на істотно нижчих висотах на низькій навколоземній орбіті та оснащені передовими технологіями.

У SpaceX вже є близько 1325 супутників Starlink, з яких понад 1200 штук - експлуатаційні моделі версії 1.0. 23 березня SpaceX планує відправити на орбіту чергову партію з 60 супутників в рамках місії Starlink 22 v1.0.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку мають покрити інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му - в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

SpaceX: що відомо про проект Ілона Маска

SpaceX розвиває проект Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.

Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.

SpaceX поки не говорила, Нні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.

25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.

У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.

7 atdhfkz 2021 року SpaceX вперше розкрила кількість абонентів, які тестують супутниковий інтернет від Ілона Маска.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко