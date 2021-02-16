Американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 з космодрому на мисі Канаверал у Флориді.
Про це йдеться в Twitter SpaceX. Ракета доставить на орбіту 60 мікросупутників Starlink.
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Мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет за рахунок розгортання на орбіті великої кількості апаратів масою до 500 кг.
"Starlink ідеально підходить для регіонів земної кулі, де є проблеми з підключенням до інтернету", - йдеться в Twitter SpaceX.
Це виведення групи інтернет-супутників на орбіту стало 19-м з травня 2019 року.
Liftoff! pic.twitter.com/mcXAdid2wW— SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021
Що таке Starlink
Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing й т.ін.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.
Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку мають покрити інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.
Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в решті країн. Витрати компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.
SpaceX: що відомо про проєкт Ілона Маска
- SpaceX розвиває проєкт Starlink з кінця 2014 року - тоді Ілон Маск вперше оголосив про плани з'єднати весь світ глобальним супутниковим Інтернетом.
- Перші результати тестів були оприлюднені в серпні за підсумками закритого бета-тесту, обмеженого північною частиною США і південною частиною Канади. Тоді швидкість скачування в кращому випадку досягала 60,24 Мбіт/с (в гіршому - 35,49 Мбіт/с), Швидкість вивантаження - 17,7 Мбіт/с (4,58 Мбіт / с), а затримка - від 21 мс до 90 мс. Після запуску Starlink 12 v1.0 сама SpaceX відзвітувала про результати тестів, заявивши про наднизькі затримки та швидкість завантаження понад 100 Мбіт/с.
- SpaceX поки не говорила, Ні у скільки обійдеться покупка призначеного для користувача терміналу, ні скільки доведеться платити за послугу, але галузеві експерти говорять про 100 доларів на місяць.
- 25 листопада 2020 року SpaceX успішно вивела на орбіту ще 60 міні-супутників для розгортання глобальної мережі покриття Інтернетом Starlink.
- У ніч на 8 січня американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX успішно справила перший запуск у 2021 році.
- Чергова партія супутників була запущена 4 лютого 2021 року.
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