Підписка Supper Follows дозволить власникам акаунтів брати плату з передплатників за доступ до ексклюзивного контенту.

Соціальна мережа Twitter планує відкрити можливість створення груп і функцію платної підписки Supper Follows.

Про це повідомили в Twitter. Скільки коштуватиме така підписка, в компанії не уточнили.

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Завдяки функції створення груп (Communities), користувачі зможуть як створювати свої спільноти, так і приєднуватися до інших за тематикою.

Підписка Supper Follows дозволить власникам акаунтів брати плату з передплатників за доступ до ексклюзивного контенту.

Додатковим ексклюзивним контентом можуть стати повідомлення, які не будуть доступні іншим користувачам, а також підписка на розсилку новин і цифрова символіка.

Twitter і криптовалюта

11 лютого 2021 року фінансовий директор Twitter Нед Сігал заявив про те, що в компанії замислюються про те, чи варто купувати біткоїн на випадок, якщо доведеться здійснювати транзакції в цій криптовалюта.

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Автор: УНІАН