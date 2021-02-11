На рішення компанії буде впливати те, чи будуть надходити прохання про проведення транзакцій в біткоїнах.

У Twitter замислюються про те, чи варто компанії купувати біткоїн на випадок, якщо їй доведеться здійснювати транзакції в цій криптовалюті, але рішення поки не прийнято.

Про це фінансовий директор Twitter Нед Сігал сказав у коментарі каналу CNBC.

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Коментуючи те, що виробник електромобілів Tesla інвестував $1,5 млрд в біткоїн, Сігал зазначив, що Twitter "уважно стежить за тим, що роблять інші компанії, щоб подивитися, чому можна у них навчитися".

"Ми багато думали, як могли б платити співробітникам, якщо вони попросять отримувати гроші в біткоїнах, як могли б платити постачальникам, якщо вони попросять, і чи потрібно мати біткоїни на балансі, якщо це станеться. Ми продовжуємо вивчати це питання", — сказав Сігал.

"На рішення компанії буде впливати те, чи будуть надходити прохання про проведення транзакцій в біткоїнах. Якщо попит на це буде, в Twitter приймуть рішення про те, чи варто купувати біткоїн за долари перед транзакціями або ж купити заздалегідь", - пояснив Сігал.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїн вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Біткоїн та Tesla

9 лютого 2021 року вартість біткоїна вперше перевищила $48 тисяч. Він різко подорожчав на тлі новини про те, що компанія Tesla інвестувала в криптовалюту $1,5 млрд.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвинг" біткойна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюта і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоіни подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з Грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїн піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїна перевищила $40 тисяч.

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Автор: Олена Коваленко