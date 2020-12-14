Особливо багатою на новинки буде друга половина року.

У 2021 році на користувачів очікує поява складаних смартфонів від різних брендів. Особливо багатою на новинки буде друга половина року.

Про це повідомляє Gsmarena з посиланням на Аналітика Росса Янга з компанії DisplaySearch.

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Як пише видання, свої складані смартфони мають представити компанії Oppo, vivo, Xiaomi, а також Google.

Крім того, очікується поява новинок і від компанії Samsung, яка анонсує моделі Galaxy Z Fold3, Z Flip2 і Z Flip Lite. Разом з тим, за словами Янга, не слід очікувати появи пристрою Fold3 Lite, чутки про який циркулювали раніше.

Що стосується китайських брендів, то Oppo, vivo і Xiaomi, то вони на трьох випустять чотири моделі складних смартфонів. Однак джерело не уточнює, хто з них представить дві моделі. Також немає відомостей про те, чи входить в поняття "складаний смартфон" концепт складаного смартфона Oppo X 2021. Компанія Google виведе на ринок один складаний смартфон серії Pixel.

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Автор: УНІАН