Експерти зазначили, що це не дуже небезпечно, але робить ваш телефон менш захищеним.

Apple закликала користувачів оновити свої смартфони через небезпечну уразливість.

Читайте такожБілл Гейтс розповів, чи користується смартфонами AppleПро це повідомляє видання ExtremeTech.

Журналісти нагадали, що наприкінці січня американська компанія рекомендувала користувачам своєї екосистеми оновити iOS до актуальної версії.

За словами авторів, подібна поведінка компанії нетипова. На початку березня ентузіасти з'ясували, що таким чином компанія хотіла скоротити кількість iPhone, схильних до злому через експлойт.

У матеріалі йдеться, що мова йде про уразливість CVE-2021-1782, яка є слабким місцем ядра iOS. За допомогою системного пролому навряд чи вийде зламати смартфон віддалено, проте її наявність відкриває можливість для установки джейлбрейка.

"Це не дуже небезпечно, але робить ваш телефон менш захищеним", - зазначили автори.

"Джейлбрейк дозволяє вам встановити на iPhone програмне забезпечення за вашим вибором, чого Apple безумовно не хоче", - підсумували журналісти. За їх словами, компанія має намір підтримувати статус закритої ОС і зберігати високий рівень контролю над додатками.

На початку березня команда ентузіастів Unc0ver випустила джейлбрейк для всіх iPhone - починаючи з моделі 6s й закінчуючи девайсами серії iPhone 12. Модернізоване ПЗ працює на всіх операційних системах до iOS 14.3. Активісти, які випустили його, підкреслили, що злом апаратів став можливим завдяки уразливості CVE-2021-1782.

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Автор: УНІАН