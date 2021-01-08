На частку iPhone 12 mini припадає лише 6% всіх продажів iPhone в США в період часу з жовтня по листопад.

З усіх чотирьох смартфонів, випущених Apple в кінці 2020 року, компактна модель iPhone 12 mini виявилася слабкою ланкою і користується найменшою популярністю серед всіх новинок.

Про це повідомляє Wccftech.

Читайте такожСуд відхилив позов Apple до стартапу, який шукає уразливості в iPhone

Як пише видання, на долю iPhone 12 mini припадає лише 6% всіх продажів iPhone в США в проміжок часу з жовтня по листопад.

За словами партнера і співзасновника CIRP Майка Левіна, привабливість iPhone 12 mini в очах споживачів виявилася занадто низькою через його більш високу ціну ($699), якщо порівнювати з iPhone XR ($499), iPhone 11 ($599) і iPhone SE 2020 року ($399).

Інші три моделі, випущені в другій половині 2020 року, демонструють зовсім інші результати продажів. Найбільш популярною серед новинок виявилася звичайна версія iPhone 12, на її частку припадає 27% продажів нових iPhone в США. Моделі iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max користувалися приблизно однаковою популярністю на рівні 20%.

Новинки Apple

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН