З усіх чотирьох смартфонів, випущених Apple в кінці 2020 року, компактна модель iPhone 12 mini виявилася слабкою ланкою і користується найменшою популярністю серед всіх новинок.
Про це повідомляє Wccftech.
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Як пише видання, на долю iPhone 12 mini припадає лише 6% всіх продажів iPhone в США в проміжок часу з жовтня по листопад.
За словами партнера і співзасновника CIRP Майка Левіна, привабливість iPhone 12 mini в очах споживачів виявилася занадто низькою через його більш високу ціну ($699), якщо порівнювати з iPhone XR ($499), iPhone 11 ($599) і iPhone SE 2020 року ($399).
Інші три моделі, випущені в другій половині 2020 року, демонструють зовсім інші результати продажів. Найбільш популярною серед новинок виявилася звичайна версія iPhone 12, на її частку припадає 27% продажів нових iPhone в США. Моделі iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max користувалися приблизно однаковою популярністю на рівні 20%.
Новинки Apple
- 31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.
- Презентація iPhone 12, мала відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.
- 13 серпня 2020 року з'явилася інформація про те, що iPhone 12 будуть представлені з 12 по 18 жовтня.
- 21 серпня 2020 року в Apple назвали дату виходу iPhone 12 і відразу ж перенесли її.
- Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.
- 28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.
- 8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає прийом попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.
- 8 листопада 2020 року в ЗМІ просочилися характеристики iPhone 13.
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