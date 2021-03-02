Спочатку інформацію оцінюватимуть співробітники компанії, але з часом введуть і автоматизований контроль контенту.

Соцмережа Twitter із 1 березня маркує повідомлення з інформацією, яка вводить в оману щодо вакцин проти COVID-19.

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Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на Twitter.

"Від грудня 2020 року компанія посилила боротьбу з дезінформацією щодо пандемії – і відтоді видалила понад 8 400 твітів і вжила заходи стосовно 11,5 мільйона облікових записів по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер Twitter позначатиме твіти, які можуть містити інформацію про вакцини проти COVID-19, що вводить в оману.

"Спочатку інформацію оцінюватимуть співробітники компанії, але з часом введуть і автоматизований контроль контенту. Почнуть з англомовних мікроблогів", - підкреслює видання.

Одне порушення не спричинить жодних наслідків для облікового запису, після двох-трьох попереджень обліковий запис буде заблоковано на 12 годин, після чотирьох – на 7 днів, а після 5-ти попереджень обліковий запис буде назавжди заблоковано.

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Автор: УНІАН