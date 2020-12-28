Китайська компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi11. Це перший апарат на новому флагманському чіпі Qualcomm Snapdragon 888.
Читайте такожВперше за дев'ять років Samsung не зможе виконати річний план з продажу-прогноз
Як повідомляє 4PDA, новинка також зможе похвалитися загнутим з боків AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення в 120 Гц (діагональ – 6,81 дюйми).
Смартфон отримав модуль основної камери на 108 Мп з 1/1,33-дюймовим сенсором, а також 13-мегапіксельну камеру з ультрашироким кутом огляду і 5-мегапіксельний телевик для макрофотографій.
Новітній чіпсет Snapdragon 888 видає в бенчмарку AnTuTu вражаючий результат в 745 942 бали. Крім того, система використовує швидкісну оперативну пам'ять LPDDR5.
За автономність пристрою відповідає акумулятор ємністю 4600 мАг з підтримкою швидкої 55-ватної дротової, 50-ватної бездротової і 10-ватної реверсивної зарядки.
Серед інших особливостей флагмана заявлений якісний стереозвук, підтримка стандарту Wi-Fi 6e і можливість вимірювання пульсу за допомогою підекранного сканера відбитків пальців.
Вартість новинки буде варіюватися на рівні 600-700 доларів: 612 доларів за версію 8+128 ГБ, 657 доларів — за 8+256 ГБ і 719 доларів – за 12+256 ГБ.
При цьому найдоступніша модифікація буде поставлятися без адаптера живлення і навіть зарядного кабелю. Перші покупці зможуть за бажання отримати безкоштовно зарядку на 55 Вт і кабель, а згодом смартфон з таким набором буде коштувати $627.
Примітно, що першою від поставки зарядних пристроїв в коробці зі смартфоном відмовилася компанія Apple. Тоді Xiaomi виклала в Twitter глузливе відео, в якому показала, що в коробці з її Mi10TPro буде все — включаючно зарядкою.
Більше новин на тему
- США готові заплатити Україні за відмову від Huawei
- Глава OnePlus підтвердив випуск розумних годин в 2021 році
- Капіталізація одного з конкурентів Huawei перевищила $100 мільярдів
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram