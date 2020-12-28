Смартфон отримав потужний чіпсет, дисплей з частотою оновлення в 120 Гц і камеру на 108 Мп.

Китайська компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi11. Це перший апарат на новому флагманському чіпі Qualcomm Snapdragon 888.

Читайте такожВперше за дев'ять років Samsung не зможе виконати річний план з продажу-прогноз

Як повідомляє 4PDA, новинка також зможе похвалитися загнутим з боків AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення в 120 Гц (діагональ – 6,81 дюйми).

Смартфон отримав модуль основної камери на 108 Мп з 1/1,33-дюймовим сенсором, а також 13-мегапіксельну камеру з ультрашироким кутом огляду і 5-мегапіксельний телевик для макрофотографій.

Новітній чіпсет Snapdragon 888 видає в бенчмарку AnTuTu вражаючий результат в 745 942 бали. Крім того, система використовує швидкісну оперативну пам'ять LPDDR5.

За автономність пристрою відповідає акумулятор ємністю 4600 мАг з підтримкою швидкої 55-ватної дротової, 50-ватної бездротової і 10-ватної реверсивної зарядки.

Серед інших особливостей флагмана заявлений якісний стереозвук, підтримка стандарту Wi-Fi 6e і можливість вимірювання пульсу за допомогою підекранного сканера відбитків пальців.

Вартість новинки буде варіюватися на рівні 600-700 доларів: 612 доларів за версію 8+128 ГБ, 657 доларів — за 8+256 ГБ і 719 доларів – за 12+256 ГБ.

При цьому найдоступніша модифікація буде поставлятися без адаптера живлення і навіть зарядного кабелю. Перші покупці зможуть за бажання отримати безкоштовно зарядку на 55 Вт і кабель, а згодом смартфон з таким набором буде коштувати $627.

Примітно, що першою від поставки зарядних пристроїв в коробці зі смартфоном відмовилася компанія Apple. Тоді Xiaomi виклала в Twitter глузливе відео, в якому показала, що в коробці з її Mi10TPro буде все — включаючно зарядкою.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН