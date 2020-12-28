У компанії пояснили таке рішення захистом навколишнього середовища і наявністю у людей і так великої кількості "непотрібних" зарядних пристроїв.

Китайська компанія Xiaomi оголосила, що випустить свої нові смартфони Xiaomi Mi 11 без адаптерів живлення.

Читайте такожXiaomi запатентувала смартфон з камерою під дисплеєм (фото)Про це повідомив глава компанії Лей Цзюнь у своєму профілі в китайській соцмережі Weibo. У компанії пояснили таке рішення захистом навколишнього середовища і наявністю у людей і так великої кількості "непотрібних" зарядних пристроїв.

У жовтні від зарядного пристрою і навушників в комплекті нових iPhone 12 і деяких старих моделей відмовилася Apple. У компанії такий крок також пояснили турботою про екологію, проте мова йде також про істотну економію при виробництві пристроїв, передає kommersant. Після інформації про відмову Apple від зарядних пристроїв Xiaomi виклала в Twitter глузливе відео, в якому показала, що в коробці з Mi10TPro буде все — включаючи зарядку.

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Автор: УНІАН