Програма Youtube Shorts Fund дозволяє заробляти від 100 до 10 000 доларів щомісяця.

Відеохостинг YouTube запускає в Україні програму монетизації коротких відео YouTube Shorts Fund, за допомогою якої можна щомісяця заробляти від 100 до 10 тис.доларів США.

Про це повідомляти Google Україна.

Читайте такожGoogle буде шукати відео в TikTok та Instagram

"Починаючи з грудня, компанія буде заохочувати авторів і артистів, які створюють креативні та унікальні короткі відео", - йдеться в повідомленні.

В рамках програми Youtube Shorts Fund відповідні вимогам канали можуть заробляти від 100 до 10 000 доларів США щомісяця. Суми бонусних виплат коригуються в залежності від загальної ефективності каналу і місцеперебування аудиторії.

Зазначається, що YouTube і надалі розширюватиме програму YouTube Shorts Fund на інші країни.

За останні три роки YouTube виплатив авторам, артистам і медіа-компаніям понад 30 мільярдів доларів США.

YouTube в Україні:

Міністерство цифрової трансформації виступає за відкриття в Україні офіційних представництв технологічної компанії Google і відеохостингу YouTube.

У вересні 2021 року Мінцифри запропонувало американській технологічній компанії Google залучити українських редакторів для підбору контенту українським користувачам відеохостингу YouTube, який належить компанії Google. На зустрічі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з віце-президентом Google з питань міжнародних справ та громадської політики Караном Бхатія також обговорили можливість оптимізації співпраці за додатком "Дія".

Довідка УНІАН. Google - глобальна технологічна компанія у складі холдингу Alphabet, що інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення і рекламні технології. Є однією з найбільших технологічних компаній світу.

YouTube-відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. Є найбільш відвідуваним відеосервісом світу. Належить американській технологічній компанії Google.

Автор: Герасименко Валентина