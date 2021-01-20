Мільярдер не з'являвся на публіці з 24 жовтня.

Засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Джек Ма взяв участь в онлайн-заході "Ініціатива сільських вчителів". Він поспілкувався з вчителями, які отримали подяку від Фонду. Також китайські ЗМІ повідомляють, що Джек Ма відвідав одну з початкових шкіл.

Акції компанії на тлі новини про виступ зросли на 6%.

Зникнення

Мільярдер не з'являвся на публіці з 24 жовтня. Це сталося після того, як Джек Ма розкритикував фінансові регулятори на найбільшому бізнес-форумі в Шанхаї.

Він закликав до реформи системи фінансового нагляду, вказавши на те, що її реорганізація дозволить стимулювати економічне зростання. Бізнес Джека Ма піддається тиску з боку регулюючих органів.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Їй належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США можуть заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.

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Автор: Олена Коваленко