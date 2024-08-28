Американці створили найшвидший у світі броньований автомобіль: скільки він коштує

У якості бази для захищеного авто виступив відомий електрокар Lucid Air Sapphire.

Американська компанія U.S. Armor Group представила "‎найшвидший у світі броньований автомобіль"‎, створений, щоб перевернути уявлення ‎відносно "броньованої розкоші". Про це повідомляє Carscoops.

У якості основи для проєкту використали електричний автомобіль Lucid Air Sapphire, розроблений американською компанією Lucid Motors. Він має три мотори загальною потужністю 1234 к. с.

Модернізований Lucid Air Sapphire отримав композитну броню та куленепробивні вікна, які здатні витримувати револьверний боєприпас високої потужності .44 Magnum.

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Маса броньованого Lucid Air Sapphire збільшилась лише на 175 кг, тому електрокар може розвивати швидкість понад 320 км/год (швидкість стандартної моделі – 330 км/год).

Ціна автомобіля починається від 475 тис доларів, що приблизно вдвічі більше, ніж коштує Air Sapphire. При цьому клієнти можуть додати більш потужну броню для захисту від гранат, вибухових пристроїв і потужних гвинтівок.

Lucid Motors – довідка

Lucid Motors є американським виробником електромобілів, створеним у 2007 році в Каліфорнії. Найбільш відома модель – седан преміум-класу Lucid Air. Його серійну версію було представлено у 2020-му.

У 2021-му виробник розкішних електромобілів вирішив вийти на біржу без IPO. Також заявлялось, що Lucid Motors хоче розширити модельний ряд і скласти конкуренцію бестселерам Tesla.

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