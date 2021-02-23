Заснований колишнім інженером Tesla стартап з виробництва розкішних електрокарів Lucid Motors вирішив вийти на біржу через злиття зі special purpose acquisition company.

Конкурент Tesla - виробник розкішних електромобілів Lucid Motors вирішив вийти на біржу без IPO.

Про це повідомляє Reuters.

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Заснована колишнім інженером Tesla компанія Lucid Motors хоче вийти на біржу шляхом об'єднання з компанією, створеною спеціально для виходу на біржу і подальшого злиття (special purpose acquisition company, SPAC).

Lucid розглядає для об'єднання організацію Churchill Capital IV Corp. Об'єднану компанію оцінюють в $24 млрд.

При цьому серійне виробництво авто компанія планує почати в другій половині 2021 року. Першим серійним авто компанії стане седан класу люкс Lucid Air, можлива ціна якого складе $77 400.

Компанія Churchill Capital вкладе в підприємство $2,1 млрд, отриманих при IPO. Ще $2,5 млрд складуть приватні інвестиції за рахунок покупки паперів інвесторами дешевше за ринокову вартість (PIPE).

Відзначається, що в Угоді візьмуть участь інвестиційний фонд Саудівської Аравії, фонд під управлінням великої інвестиційної компанії BlackRock та інші.

Стартап Lucid Motors і серійний електрокар преміум-класу

11 вересня 2020 року стартап Lucid Motors представив свій перший серійний електромобіль - преміальний седан Lucid Air. Преміальний електрокар Lucid Air може похвалитися потужністю до 1000 к.с., запасом ходу до 800 кілометрів і цінником від 80 тисяч доларів.

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Автор: Олена Коваленко