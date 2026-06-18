Авіакомпанія запустить найдовший у світі безпересадочний рейс: скільки він триватиме

Пілоти, бортпровідники та обслуговчий персонал вже проходять навчання перед прибуттям та введенням літака в експлуатацію.

Авіакомпанія Qantas планує запустити, як вона стверджує, найдовший у світі безпересадочний комерційний рейс у жовтні 2027 року.

Як пише Fox News, він з'єднуватиме Сідней і Лондон, а його тривалість, як очікується, становитиме до 22 годин.

У середу австралійська авіакомпанія оголосила про початок безпересадочних рейсів між двома містами в рамках довгоочікуваної ініціативи Project Sunrise, метою якої є пряме сполучення східного узбережжя Австралії з основними світовими напрямками.

Відео дня

Цікаво, що Qantas представила перший зі своїх спеціально модифікованих літаків Airbus A350-1000ULR на заводі Airbus у Тулузі, Франція. Літак було модифіковано для наддалеких перельотів і оснащено додатковим паливним баком об’ємом 20 000 літрів, що дозволяє йому здійснювати безпересадочні перельоти на відстань понад 16 000 кілометрів.

Маршрут Сідней-Лондон стане першим безпересадочним рейсом між східним узбережжям Австралії та Великою Британією. За даними Qantas, нові рейси скоротять час у дорозі на цілих чотири години порівняно з існуючими маршрутами з однією пересадкою.

"З того часу, як ми вперше здійснили політ за "кенгуру-маршрутом" у 1947 році, де ми сім разів зупинялися на шляху до Лондона, кожне покоління літаків скорочувало час у дорозі на одну зупинку. Сьогодні ми скорочуємо останню", - заявила генеральний директор Qantas Group Ванесса Хадсон у своїй заяві.

Зазначається, що запуск є важливою віхою для проєкту Sunrise - ініціативи, вперше оголошеної Qantas у 2017 році, спрямованої на розширення можливостей комерційних далекомагістральних перевезень.

Qantas повідомила, що літаки A350-1000ULR були розроблені спеціально для цього проєкту і перевозитимуть 238 пасажирів у чотирьох класах обслуговування. Авіакомпанія планує отримати 12 таких літаків.

Перевізник заявив, що квитки на прямі рейси Сідней-Лондон надійдуть у продаж у лютому 2027 року, а запуск рейсів відбудеться пізніше того ж року.

Qantas посилається на нещодавні дослідження, які свідчать про зростання попиту на наддалекі перельоти: 70% опитаних австралійців заявили, що готові розглянути можливість бронювання прямого рейсу такої тривалості. За даними авіакомпанії, серед пасажирів преміум-класу інтерес зріс до 80%.

Qantas планує розширити проєкт Sunrise за межі Лондона. Авіакомпанія підтвердила, що наступним маршрутом, доданим до мережі, стане Сідней-Нью-Йорк, а більш детальна інформація очікується наступного року.

Авіакомпанія повідомила, що пілоти, бортпровідники та обслуговуючий персонал вже проходять навчання перед прибуттям та введенням літака в експлуатацію.

Рекордні авіарейси

Взимку було запущено пасажирський авіарейс із рекордною тривалістю - 29 годин. Протяжність маршруту склала 19 633,997 км, за що його називають найдовшим прямим рейсом у світі.

Новий рейс запустила китайська авіакомпанія China Eastern Airlines. Її пасажири летять із китайського міста Шанхай до столиці Аргентини Буенос-Айреса. Маршрут передбачає також зупинку в Окленді (Нова Зеландія).

Вас також можуть зацікавити такі новини: