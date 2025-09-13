Рейси почнуть виконувати з 4 грудня, і квитки вже є у продажу.

Вже цієї зими буде запущено пасажирський авіарейс із рекордною тривалістю у 29 годин. Протяжність маршруту становитиме 12 200 миль (19633,997 км), за що його називають найдовшим прямим рейсом у світі.

Як повідомляє Express, новий рейс запускає китайська авіакомпанія China Eastern Airlines. Її пасажири полетять з китайського міста Шанхай до столиці Аргентини Буенос-Айреса. Маршрут передбачає також зупинку Окленді (Нова Зеландія).

Так, вирушаючи із Шанхаю, мандрівники прибудуть до місця призначення за 25 годин і 55 хвилин, включно з двогодинною зупинкою у Новій Зеландії. Зворотній рейс займатиме 29 годин.

Багато хто може здивуватися, чому ж рейс називають прямим, якщо передбачено зупинку. Справа в тому, що навіть попри проміжну посадку в Окленді пасажирам не буде потрібно пересідати на інший літак.

Орієнтовна вартість квитка з Буенос-Айреса до Шанхаю становить понад 1400 фунтів стерлінгів (приблизно 78 тисяч гривень), а з Шанхаю до Буенос-Айресу — 1280 фунтів стерлінгів (приблизно 71,5 тисяч гривень), хоча дані в різних джерелах відрізняються.

Обидва рейси побили попередній рекорд найдовшого безпересадочного рейсу в світі, який належав маршруту Пекін-Сан-Паулу авіакомпанії China Airlines.

Імовірно, літаком, який отримає честь виконувати рекордний рейс, буде борт типу Boeing 777-300ER, який класифікується як далекомагістральний.

Рейси почнуть виконувати з 4 грудня, і квитки вже продаються. Місця пропонують у першому, бізнес- та економ класах. Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: по понеділках і четвергах з Китаю та по вівторках і п'ятницях з Аргентини.

"Новий рейс може стати "дипломатичним і комерційним жестом", який потенційно зміцнить зв'язки між Південною Америкою і Китаєм, одночасно надаючи новий маршрут, що оминає Європу і США. Крім того, він також може виявитися корисним сполученням між регіонами для тих, хто бажає уникнути активних зон конфлікту, а також має перевагу у вигляді меншої кількості зупинок", – сказано в матеріалі.

