Провідна авіакомпанія Фінляндії готується запровадити нову послугу на своїх літаках

Авіакомпанія розглядає одразу кілька проєктів.

Фінська компанія Finnair планує запустити інтернет на борту своїх літаків. Авіаперевізник веде переговори з проєктами Starlink від SpaceX і Leo від Amazon щодо оснащення парку літаків бортовим Wi-Fi.

Видання Bloomberg пише, що флагманська авіакомпанія Фінляндії розраховує розробити план щодо впровадження Wi-Fi цього року, хоча поки що рано говорити про те, коли може бути оголошено рішення.

"Ми ведемо переговори з усіма постачальниками послуг. Це дає нам чудову можливість оцінити, яка платформа зв'язку буде актуальною в майбутньому", – повідомив генеральний директор Finnair Туркка Куусісто.

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Starlink став популярним вибором для авіакомпаній, які бажають мати на борту високошвидкісний доступ до Інтернету. Минулого року компанії від Emirates до Deutsche Lufthansa AG та United Airlines Holdings Inc. обрали SpaceX для надання такої послуги. Інші обрали пропозицію Amazon, зокрема Delta Air Lines Inc.

За словами Куусісто, попит на рейси з Європи до Азії "досить високий", тому Finnair виграє від того, що мандрівники віддають перевагу польотам цією авіакомпанією на тлі війни на Близькому Сході. Тим часом попит на рейси до США залишився на колишньому рівні, додав він.

Представник авіакомпанії запевнив, що у Finnair, як і раніше, оптимістичні прогнози щодо запасів авіаційного палива на літній сезон, але тривала війна в Ірані означає, що ризик збоїв у постачанні зростає.

Wi-Fi в літаках – головні новини

Ще в жовтні 2020 року компанія SpaceX заявила про намір запустити сервіс Starlink Aviation для літаків. Тоді заявлялося, що послуга забезпечуватиме швидкість передачі даних до 350 Мбіт/с на кожному літаку з терміналом Starlink. Цього вистачить для онлайн-ігор та відеодзвінків.

Уже в жовтні 2023 року швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines заявила, що зробить доступ до інтернету в літаку безкоштовним для всіх пасажирів.

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