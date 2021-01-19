Це найсерйозніше падіння ринку за всю історію ведення статистики

Продажі автомобілів в ЄС за підсумками 2020 року скоротилися на 23,7%. Це найсерйозніше падіння ринку за всю історію ведення статистики (з 1990 року).

Про це повідомляє Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA).

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Всього за рік було продано 9,94 млн авто.

За весь минулий рік позитивна динаміка продажів щодо 2019 року була зафіксована лише в одному місяці — у вересні. У період між двома хвилями поширення COVID-19 продажі в ЄС зросли на 3,1% у порівнянні з попереднім роком.

У грудні продажі в ЄС скоротилися на 3,3%, при цьому чотири найбільших ринки показали дуже різні результати. Так, в Італії та Франції продажі впали на 14,9% і 11,8% відповідно, в Іспанії вони виявилися приблизно на тому ж рівні, що і в грудні 2019 року, а в Німеччині було продано на 9,9% більше автомобілів, ніж роком раніше.

За підсумками всього 2020 року всі без винятку країни ЄС зафіксували двозначне падіння продажів. Серед великих ринків Іспанія зафіксувала найсерйозніше падіння попиту на нові автомобілі - на 32,3%. В Італії продажі просіли на 27,9%, у Франції — на 25,5%, а в Німеччині — на 19,1%. У Великобританії, що вже не входить в ЄС, за рік було продано 1,63 млн авто, що на 29,4% гірше показника 2019 року.

Лідером на європейському автомобільному ринку як і раніше залишається VW Group, яка за минулий рік тільки зміцнила своє становище. Тепер частка німецького автоконцерну становить 25,6% (проти 24,9% у 2019 році). На другому місці розташувався PSA Group (15,2% проти 16,4% роком раніше). Трійку лідерів замкнула Renault Group (11,5%).

Що таке ACEA

ACEA - Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.

Попередні показники

За підсумками 2018 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 0,1% - до 15,136 млн одиниць.

Продажі нових легкових автомобілів в країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) в січні-жовтні 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, знизилися на 0,7% - до 12,947 млн одиниць.

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Автор: УНІАН