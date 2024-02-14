Українська акція відбудеться через блокаду польськими фермерами українсько-польського кордону.

Українські перевізники 15 лютого з 09:00 ранку проведуть протест з боку української митниці біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ", щоб звернути увагу європейської бізнес-спільноти.

"У зв’язку з блокадою та свавіллям польських фермерів на кордоні. Українські міжнародні перевізники не можуть бути осторонь, бо вони є артеріями економіки. Тому ми вимагаємо рівних умов економічної співпраці", –повідомляє громадська організація "Міжнародні автомобільні перевізники України" в Facebook.

Зазначається, що у відповідь українські перевізники анонсували проведення мирної акції протесту "Україна=Польща" в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

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Як повідомив "Суспільному" керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко, учасники акції не впускатимуть на територію України польських перевізників, які перетинатимуть пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

"Вони будуть тут з нами стояти на своїх машинах, поки наші українські перевізники з їхнього боку не почнуть їхати. Адже вони в годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", – зазначив Коценко.

За його словами, тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону.

Блокування кордону – останні новини

11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" польські фермери висипали зерно з кількох українських фур. Пізніше міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський вибачився за інцидент з українським зерном.

14 лютого польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" заявило, що польські фермери запланували повністю заблокувати всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

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