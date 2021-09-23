У серпні міськрада підтримала рішення про створення понад 200 нових паркувальних майданчиків по всьому місту на 21 тис.машиномісць.

У Києві учасники АТО та ООС, а також члени сімей загиблих осіб, які мали статус учасників бойових дій, матимуть пільги при користуванні місцями для паркування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні Київради 81 депутат з 99 зареєстрованих у залі.

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Відповідні зміни внесено до рішення Київради від 25 грудня 2008 р., яким затверджено Правила благоустрою міста та перелік осіб, яким надаються пільги.

За словами депутата Київради, члена Постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Порайка, кияни, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об'єднаних сил, члени сімей загиблих матимуть право на безкоштовну парковку в місті.

Парковка в Києві:

15 червня 2021 року в КМДА повідомили про те, що в Києві влада міста ініціює підняття тарифів на паркування для приватних автомобілів. Планувалося, що тариф буде підвищено на парковку в центрі міста, а також на прилеглих до центру міста територіях.

З 1 липня тарифи за паркування в центрі Києва зросли більш ніж втричі: так, у I зоні, яка охоплює центральну частину міста, вартість 1 години паркування становить 35 грн/год., в II зоні, на прилеглих до центру територіях, - 25 грн/год. У "спальних" районах міста вартість паркування-5 грн/год.

29 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Києві можуть ввести плату за паркування біля житлових будинків. Парковка біля свого будинку буде обходитися киянам у 25-35 гривень за годину.

31 Серпня Київрада підтримала рішення про створення понад 200 нових паркувальних майданчиків по всьому місту на 21 тис.машиномісць.

Очікується, що надходження за паркування до міського бюджету щорічно складуть 46 млн грн.

Автор: Інна Андаліцька