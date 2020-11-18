Очікувана вартість проектування становить понад 70 мільйонів гривень.

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" розмістило тендерну пропозицію на проектування другого виходу станції "Вокзальна" та реконструкцію існуючої станції.

Про це повідомила прес-служба підприємства на своєму сайті.

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Пропозиції від учасників приймаються до 20 листопада, тобто до закінчення тендеру залишилося 2 дні. Сам тендер був оголошений 28 серпня.

"Аукціон призначений через три дні після завершення подачі заявок", - сказано в повідомленні.

Умовами договору передбачено, що роботи з проектування розпочнуться після визначення обсягів фінансування на проведення будівництва та реконструкції.

Згідно з інформацією про тендер в системі Prozorro, очікувана вартість реалізації проектування становить 71,4 млн грн.

Прес-служба підкреслила, що реконструкція інфраструктури станції не проводилася з моменту початку роботи в 1960 році.

Хронологія подій

У вересні Київрада надала Європейському банку реконструкції та розвитку гарантію для забезпечення виконання боргових зобов'язань КП "Київський метрополітен".

Також у вересні Київрада виділила близько 440 млн грн "Київпастрансу" і метрополітену на покриття збитку у зв'язку з карантинними обмеженнями.

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Автор: Павло Степанець