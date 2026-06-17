В Китаї стартували повноцінні польоти інноваційного конвертоплана (відео)

Раніше цей апарат уже злітав, але тоді його задля безпеки випробовували на прив’язі.

Безпілотний китайський конвертоплан R6000 від компанії United Aircraft виконав свій перший повноцінний політ. Про це повідомляє The War Zone.

На кадрах, опублікованих у китайських соцмережах, безпілотник виконує вертикальний політ, розворот на місці, а також стійкий горизонтальний політ. Це важливий етап розвитку програми, оскільки раніше апарат бачили лише під час випробувань на прив’язі.

За даними з відкритих джерел, R6000 може приймати на борт від шести до 12 осіб для міжрегіональних перельотів. Апарат здатен розвивати швидкість до 550 кілометрів на годину, а максимальна висота польоту перевищує 7600 метрів. Максимальна дальність R6000 становитиме 4000 кілометрів.

Особливий інтерес до проєкту викликає його зовнішня схожість із американським конвертопланом нового покоління MV-75A Cheyenne II компанії Bell. Прототип останнього піднявся в небо у 2017 році.

Подібно до MV-75, китайський апарат використовує нерухомі мотогондоли з поворотними гвинтами. Це відрізняє його від конвертоплана першого покоління V-22 Osprey, у якого під час переходу між режимами польоту повністю повертаються всі гондоли.

Поява китайської машини може мати серйозні наслідки як для армії Китаю, так і для цивільних операторів, оскільки вона поєднує можливості вертикального зльоту та посадки, притаманні гелікоптерам, із швидкістю й дальністю польоту літаків. Офіційно R6000 призначений для логістичних завдань, ліквідації наслідків стихійних лих, обслуговування морських платформ та здійснення інших операцій у районах, де відсутні підготовлені злітно-посадкові смуги.

Раніше компанія United Aircraft уже демонструвала як безпілотну, так і пілотовану версії R6000. Експерти зазначають, що конвертоплан цього класу здатний виконувати широкий спектр військових завдань в інтересах китайської армії.

Особливо цінним він може стати для забезпечення постачання китайських острівних баз у Південно-Китайському морі, а також віддалених об’єктів у Тихоокеанському регіоні та вздовж протяжних сухопутних кордонів Китаю, де повноцінна аеродромна інфраструктура або обмежена, або взагалі відсутня.

Подібний апарат може підтримувати закордонні військові операції та регіональні кризові сценарії, включно з потенційною операцією проти Тайваню, забезпечуючи перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Особливо перспективним, на думку фахівців, виглядає використання R6000 з борту універсальних десантних кораблів типу 076 та інших великих десантних суден ВМС Народно-визвольної армії Китаю. Це суттєво розширило б їхні можливості щодо логістичного забезпечення, ведення розвідки та виконання інших завдань на значних відстанях.

R6000 може перетворитися на багатоцільову платформу. Його вантажопідйомність дозволяє розміщувати розвідувальне обладнання, засоби радіоелектронної боротьби, системи ретрансляції зв’язку та, ймовірно, навіть високоточне ударне озброєння.

Нові китайські розробки – останні новини

Минулого року вантажний безпілотний літальний апарат CH-YH1000 уперше здійснив випробувальний політ у Китаї. Платформа призначена для вдосконалення повітряної логістики у віддалених і важкодоступних регіонах.

Пізніше стало відомо, що безпілотний транспортний літак HH-200 успішно виконав свій перший політ у провінції Шеньсі. Це стало важливою віхою у розвитку безпілотних вантажних авіаперевезень у Китаї.

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