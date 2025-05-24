'Пікап у повітрі': китайський вантажний безпілотник-монстр здійснив перший політ

Дворежимний вантажний інтерфейс, фронтальне завантаження/розвантаження і скидання вантажу на черево підвищують експлуатаційну універсальність.

Вантажний безпілотний літальний апарат CH-YH1000 здійснив перший випробувальний політ у Китаї. Платформа призначена для поліпшення повітряної логістики у віддалених і важкодоступних регіонах.

Видання Interesting Engineering пише, що випробувальний політ, проведений на аеродромі на північному заході Китаю, дав позитивні результати і виконав усі поставлені завдання. Це важливе досягнення для програми CH-YH1000, запущеної рік тому.

Літак CH-YH1000 - це середньовисотний двомоторний безпілотний літальний апарат (БПЛА), призначений для логістичних операцій у важкодоступній місцевості та в жорстких умовах.

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БПЛА має традиційне компонування вантажного борту і використовує перевірені системи авіоніки сімейства безпілотників CH. Це забезпечує високу надійність, стійкість до зовнішніх впливів і оперативних навантажень.

Платформа спроектована з урахуванням гнучкості. Вона може виконувати короткий зліт і посадку з імпровізованих злітно-посадкових смуг, включно з ущільненими ґрунтовими дорогами, трав'янистими галявинами та другорядними шосе. Крім того, модульні комплекти дають змогу проводити операції на амфібіях і снігових полях, що розширює їхнє стратегічне застосування в регіонах з обмеженою інфраструктурою.

Згідно з офіційними даними, дальність польоту становить 1 000 миль, запас ходу - 10 годин, а робоча стеля - 8 000 метрів. Він може піднімати 2 200 фунтів вантажу, вміщуючи чотири однокубові палети.

Дворежимний вантажний інтерфейс, фронтальне навантаження/розвантаження і скидання вантажу на черево підвищують експлуатаційну універсальність. Інтегрована 6-кіловатна бортова електросистема підтримує допоміжне обладнання, що дає змогу адаптувати літак для виконання спеціалізованих функцій, крім логістики.

CH-YH1000 задуманий як економічно ефективна альтернатива традиційним пілотованим транспортним платформам. Один з інженерів проєкту назвав його "пікапом у повітрі". Безпілотні літаки легші, ніж звичайні, що дає змогу перевозити більше вантажів, знижуючи витрати.

Безпілотники в Китаї

Китай створив новий тип безпілотних гіперзвукових літальних апаратів. За словами розробників, ці БПЛА за аеродинамічними характеристиками можуть кинути виклик найдосконалішим винищувачам США. За даними західних ЗМІ, гіперзвуковий дрон має коефіцієнт підйомної сили 8,4 у дозвуковому польоті.

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