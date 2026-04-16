Китай уперше підняв у небо нову 'крилату вантажівку', якій не потрібен пілот (відео)

Подібні літальні апарати можуть змінити світ авіатранспортних перевезень.

Китайський безпілотний транспортний літак HH-200 успішно здійснив перший політ у провінції Шеньсі, що стало важливим етапом розвитку безпілотних вантажних авіаперевезень. Про це повідомляє Global Times.

Розроблений компанією Aviation Industry Corporation of China (AVIC) апарат виконав політ штатно, усі системи працювали належним чином, так що HH-200 успішно виконав усі заплановані завдання.

Літак HH-200 має стандартний вантажний відсік об’ємом 12 кубічних метрів (з можливістю збільшення до 18-ти), максимальну вантажопідйомність 1,5 тонни, крейсерську швидкість до 310 км/год і максимальну дальність польоту у понад 2300 км.

За словами розробників, при створенні апарату було застосовано сучасні композитні матеріали, що дозволило знизити масу на 20% та зменшити експлуатаційні витрати.

Повідомляється, що HH-200 відрізняється високою адаптивністю до різних умов експлуатації: він може працювати на злітно-посадкових смугах довжиною від 500 метрів, у високогірних аеропортах на висоті понад 4200 метрів, а також за екстремальних температур від -40°C до +50°C.

Передбачається, що HH-200 здійснюватиме польоти, зокрема, на прикордонних та прибережних маршрутах, а також на міжострівних маршрутах в Південно-Східній Азії.

У майбутньому HH-200 можна буде швидко адаптувати для виконання різних завдань, зокрема аварійно-рятувальних операцій, гасіння лісових пожеж, моніторингу погоди, а також захисту сільськогосподарських культур.

Безпілотна авіація Китаю - інші новини

HH-200 - лише частина зусиль КНР, спрямована на домінування у сфері безпілотних авіаперевезень. Нагадаємо, нещодавно Китай випробував один із найважчих безпілотних транспортних літаків у світі, маса якого сягає приблизно семи тонн.

А ще раніше повідомлялося про перший політ гібридного безпілотного транспортного літака YH-1000S. Очікується, що ця модель стане важливим інструментом у міжнародній логістиці, рятувальних місіях, моніторингу погодних умов і морському контролі.

