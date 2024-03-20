Страховики відмовляються платити за літаки, які привласнила Росія.

Захоплення Росією літаків, що належать іноземним компаніям, вартістю мільярди доларів, спричинило найбільшу в історії сутичку у зазвичай стабільному бізнесі авіаційного страхування. На кону: мільярди доларів, понад 400 літаків, сотні мільйонів судових витрат, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що деякі з найбільших світових страховиків відбиваються від позовів власників літаків. Страховики стверджують, що власники повинні були докласти більше зусиль, щоб не дозволити захопити літаки. У судових позовах вони стверджують, що підтримка України з боку США означає, що вона, по суті, перебуває у стані війни з Росією. Це зробить деякі претензії недійсними.

За словами аналітиків і юристів, юридична боротьба, що охопила два континенти і десятки компаній, ймовірно, вплине на покриття майбутніх конфліктів.

Відео дня

За словами журналістів, йдеться в основному про комерційні літаки Airbus і Boeing, орендовані як російськими, так і іноземними авіакомпаніями. Вони коштували понад 10 мільярдів доларів, коли вони опинилися в Росії після її вторгнення в Україну.

Літаки застраховані як російськими, так і західними компаніями

Літаки належать невеликій кількості великих, але здебільшого маловідомих лізингових компаній. Вони застраховані страховиками як з Росії, так і із Заходу, в тому числі такими гігантами, як American International Group, HubbSwiss Re та інші, пишуть автори.

Юристи все ще сперечаються над найпростішими питаннями про те, хто повинен платити і чи є шанс повернути їх власникам? Суперечка виникла ще в перші дні війни. США та Європа наклали санкції на Росію, що змусило лізингові компанії розірвати угоди з російськими авіакомпаніями. Сотні літаків залишилися в підвішеному стані.

Лізингові компанії визнають, що навряд чи літаки зможуть знову літати на Захід. Кремль наказав авіакомпаніям не повертати ці літаки. Багато літаків були зареєстровані в Росії і літають внутрішніми маршрутами або за кордон до "дружніх країн".

У публікації підкреслюється, що лізингові компанії, які володіють близько половиною комерційних літаків у світі, зазвичай вимагають від авіакомпаній застрахувати свої літаки в місцевій компанії, яка потім продає частину ризиків міжнародним перестраховикам. Лізингові компанії також мають власну страховку, що покриває військові та інші ризики.

Страховики відмовляються платити

"Страховики називають багато причин, чому вони не повинні виплачувати страхові відшкодування. Одна з них полягає в тому, що вони відкликали страховку для Росії після початку війни, але до того, як літаки, які вони застрахували, застрягли там", – йдеться у статті.

У британській компанії Mactavish вважають, якщо вони виграють на цьому аргументі, це "може підірвати майбутнє самого страхового продукту, якщо покупці сумніватимуться в надійності захисту від будь-якого нового конфлікту".

Водночас опитані виданням юристи сумнівають. чи всі страховики мають достатньо коштів для виплат. Управління страховиками вимогами, пов'язаними з Росією, може призвести до більш масштабних проблем, включаючи ефект доміно з неплатоспроможності та пропущених виплат.

Поки іноземні страховики ведуть боротьбу, російські страховики виплатили страхові відшкодування на суму понад 2 мільярди доларів за більш ніж 100 літаків. Ці угоди, схоже, оцінюють літаки нижче, ніж вони коштували до початку війни. Критики кажуть, що Росія намагається отримати право власності на літаки задешево.

Але юридична боротьба ще далека від завершення. Деякі компанії не відмовились від ідеї отримати страховку. Інші відмовляються від пропозицій російських страховиків зі знижками, пише WSJ.

Проблеми із авіацією РФ

У лютому в Росії зафіксували вже кілька авіапригод із літаками Спеціального льотного загону "Россия". Це підприємство забезпечує перевезення посадових осіб, а також представників спеціальних служб і Збройних сил РФ.

Також у Росії половина навчальних літаків в льотних училищах Росавіації вийшла з ладу після введення санкцій. Через це пілоти цивільної авіації випускаються "з величезною затримкою", якщо ситуація не зміниться, то в Росії "буде нікому літати" на магістральних повітряних суднах.

Вас також можуть зацікавити новини: