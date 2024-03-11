Останній випадок стався у Внуково.

Цього місяця в Росії зафіксували вже кілька авіапригод із літаками Спеціального льотного загону "Россия".

Це підприємство забезпечує перевезення посадових осіб, а також представників спеціальних служб і Збройних сил РФ. Як пише російський проект ВЧК-ОГПУ, один з інцидентів стався 6 березня в московському аеропорту Внуково.

Так, під час посадки борту ТУ 214 сталася поломка гальмівних колодок однієї з бічних стійок шасі, це ледь не призвело до викочування літака за межі злітно-посадкової смуги. На борту могли перебувати співробітники Федеральної служби охорони і президентського протоколу, які летіли з відрядження.

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За даними журналістів, раніше в іншого борту Спеціального льотного загону виникли проблеми з механізацією крила. Цей літак віз до Краснодара людей із супроводу диктатора Путіна.

Крім того, у серпні в Читі довелося екстрено посадити Ту 214. Заявлялося, що це сталося через потрапляння птаха у двигун, однак насправді сталася поломка шасі.

Поломки літаків у Росії: останні новини

Як відомо, через повномасштабний напад на Україну в Росію заборонили постачати запасні частини для літаків.

У мережі систематично з'являються повідомлення про різні поломки та інциденти в цивільній авіації. За даними ЗМІ, у 2022 році в РФ зафіксували 60 випадків несправностей літаків, а вже у 2023 - понад 180.

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