У найбільш активних регіонах за реєстрацію електромобілів частіше вибирали Volkswagen ID.4.

На ринку електромобілів, який у листопаді поповнився 4,3 тис. авто, найбільш активними були жителі Львівської, Дніпропетровської, Київської та Вінницької областей. Про це повідомляє "Укравтопром".

У вказаних регіонах зафіксовані такі показники з реєстрацій авто на електротязі:

Львівська область – 603 од. (89% вживані);

місто Київ – 561 од. (67% вживані);

Дніпропетровська обл. – 315 од. (72% вживані);

Київська обл. – 312 од. (68% вживані);

Вінницька обл. – 245 од (87% вживані).

На вказаних ринках у сегменті нових авто найпопулярнішим електромобілем залишається Volkswagen ID.4.

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Серед ввезених з-за кордону вживаних авто частіше всього вибирали наступні:

Volkswagen e-Golf – у Львівській області;

Tesla Model 3 – у Києві та області;

Tesla Model Y – на Дніпропетровщині;

Nissan Leaf – у Вінницькій обл.

Продажі авто в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що впродовж листопада українці купили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. В порівнянні з жовтнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 3%. Відносно показника листопада минулого року попит на імпортовані авто з пробігом зріс на 46%.

Упродовж тижня з 8 до 15 грудня дуже сильно здешевшав автогаз. Середні ціни на бензин в Україні марки А-95 зменшилась на 99 копійок і становить 52,43 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 95 копійок – до 55,58 грн/л, а дизельне пальне – на 1,06 гривню, до 52,28 грн/л.

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