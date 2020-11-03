Станцію Хрещатик перевірили / Ілюстрація REUTERS

Станція метро «Крещатик» відкрита і працює у звичайному режимі.

Про це повідомляє Telegram-канал КМДА.

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Зазначається, що правоохоронці перевірили станцію, вибухонебезпечних предметів там не виявлено.

«Замінування» метро на Хрещатику

  • Раніше повідомлялось, що станцію метро "Хрещатик" і перехід до станції "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід. 

  • Правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування. 

  • На інших станціях в центрі столиці виникла тіснява.

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Автор: Дмитро Захаров