Станцію Хрещатик перевірили / Ілюстрація REUTERS
Станція метро «Крещатик» відкрита і працює у звичайному режимі.
Про це повідомляє Telegram-канал КМДА.
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Зазначається, що правоохоронці перевірили станцію, вибухонебезпечних предметів там не виявлено.
«Замінування» метро на Хрещатику
Раніше повідомлялось, що станцію метро "Хрещатик" і перехід до станції "Майдан Незалежності" закрили на вхід і вихід.
Правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування.
На інших станціях в центрі столиці виникла тіснява.
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