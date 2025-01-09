Доступ пішоходів під час ремонтних робіт здійснюватиметься без обмежень.

У пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією, яка нещодавно стала повноцінним членом Шенгенської зони, до кінця лютого буде обмежено автомобільний рух через ремонтні роботи. Про це повідомила Державна митна служба.

"За інформацією румунської сторони, у зв'язку з продовженням ремонтних робіт на мосту у пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй" будуть запроваджені обмеження в автомобільному русі з 09:00 до 15:30 у період з 10.01.2025 до 28.02.2025", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому доступ пішоходів під час ремонтних робіт здійснюватиметься без обмежень.

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Ситуація на кордонах – останні новини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що 20 грудня 2024 року на українсько-польському кордоні запрацює новий автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі". Новий пункт пропуску відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

9 грудня 2024 року у пунктах пропуску на кордоні України з Молдовою в межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей було призупинено пропускні операції. Зупинка руху була пов'язана з технічними несправностями.

Слыд зазначити, щло 2 листопада минулого року пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією тимчасово призупиняв пропускні операції через удар Росії по Україні.

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