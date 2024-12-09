Проблеми виникли у базі даних молдавської митниці.

У пунктах пропуску на кордоні України з Молдовою у межах Чернівецької, Одеської та Вінницької областей призупинені пропускні операції. Про це повідомили у Північному регіональному управлінні ДПСУ.

"У звʼязку з технічними несправностями, оформлення осіб та транспортних засобів призупинено", - заявили прикордонники.

Йдеться, що причиною є припинення функціонування бази даних митниці на території Республіки Молдова.

Відео дня

"Просимо громадян врахувати дану інформацію при плануванні поїздок та слідкувати за оновленням у повідомленнях", - наголошують в управлінні.

Український кордон - новини

Нещодавно пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою тимчасово зупиняв роботу. Зокрема 21 листопада не проводились пропускні операції через відключення світла. Йшлося, що 08:00 до 14:00 відбулося заплановано проведення технічних робіт, через що в пункті пропуску "Паланка - Маяки-Удобне" відключили електроживлення.

2 листопада пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією тимчасово призупиняв пропускні операції через удар Росії по Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: