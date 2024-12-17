Новий пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту.

На українсько-польському кордоні запрацює новий автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" 20 грудня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

За його словами, на засіданні 17 грудня між урядами України та Польщі було затверджено відповідну угоду.

Зазначається, що новий пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

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"Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту. Продовжуємо розвивати торговельно-економічні зв’язки між нашими державами", - додав прем'єр-міністр.

Українсько-польський кордон – останні новини

23 листопада польські фермери заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". За даними Державної прикордонної служби України, акція мала тривати 48 годин із можливим подовженням.

Посольство України в Польщі відповіло, що блокування українського кордону польськими фермерами "через вимоги, які не мають жодного стосунку до України", виглядає "як особливо болісний парадокс" у День пам'яті жертв голодоморів. За словами дипломатів, такі дії не лише шкодять економічним інтересам обох країн, але й "грають на руку тим, хто прагне посіяти розбрат між українцями і поляками".

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