Митниця попереджає, що пропуск буде обмежено щонайменше до 11 години.

Пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією тимчасово призупив пропускні операції, повідомила Державна митна служба України.

Зазначається, що призупинення роботи прикордонного пункту пропуску пов'язане із нічною атакою ворога на Україну. Наразі здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування "Орлівки".

Попередньо, пропускні операції тимчасово призупинено до 11:00. Українців закликають врахувати це під час планування поїздок.

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Оновлено в 11:11. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на світанку ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура.

"Через обстріл у пункті пропуску "Орлівка" призупинені пропускні операції… Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", - наголосив Кіпер.

Він додав, що внаслідок атаки окупантів поранення отримали двоє чоловіків - водії вантажівок. Один із них — громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу.

Також, за словами посадовця, внаслідок атаки спалахнула пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

У пресслужбі Одеської обласної прокуратури повідомили, що розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"Пошкоджено адміністративні будівлі та вантажний автотранспорт. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій документують черговий воєнний злочин РФ", - йдеться у повідомленні.

Оновлено в 11:49. Державна митна служба зазначила, що поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією відновив свою роботу. Пропускні операції здійснюються у звичайному режимі.

Оновлено в 14:30. Згодом в етері телемарафону Кіпер розповів, що у районі "Орлівки" між Україною та Румунією – лише 700 м води (річка Дунай). За його даними, ще два дрони "зробили там коло" та полетіли до Молдови, пройшли в районі Паланки (КПП з Молдовою), пролетіли транзитом через невизнану ПМР, через місто Тирасполь та "виринули" вже на півночі Одещини.

Кіпер наголосив, що маршрут ударних безпілотників "закладається" завчасно, тому йдеться про терор мирного населення та провокацію.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, вночі у вівторок, 1 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Сумську область, завдавши удару по критичній інфраструктурі. За попередніми даними, знеструмлено Шосткинську, Глухівську та Ямпільську територіальні громади.

Натомість рано вранці 2 жовтня росіяни запустили керовану авіаційну бомбу по Київському району Харкова. За відомостями мера, на місці "прильоту" працюють профільні служби, продовжується обстеження. "На щастя, жертв немає", - додав очільник міста.

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