Ділянку дороги на Бухарест перекриють 28 червня.

На півдні Одещини на дві доби перекриють залізничний переїзд. Йдеться про перекриття руху на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-15, в місті Ізмаїл.

Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, з 08:00 середи, 28 червня, до 20:00 п’ятниці, 30 червня, на дорозі Одеса – Рені (на румунське місто Бухарест) будуть виконуватись аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді.

"Для виконання повного комплексу робіт, рух на даній ділянці дороги буде перекрито повністю на дві доби. Аварійно-ремонтні роботи виконує АТ "Укрзалізниця", - розповіли у відомстві.

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На час проведення робіт, об'їзд здійснюватиметься через дороги територіального значення Т-16-06 та Т-16-31 за маршрутом село Кирнички, місто Болград та село Криничне в обох напрямках ( на Ізмаїл та на Одесу).

Силами патрульної поліції буде надано допомогу у місцях об’їздів, для додаткового інформування та перенаправлення руху транспортного потоку.

Також зазначається, що схема об’їзду залізничного переїзду, що додається фахівцями, стосується великовантажних транспортних засобів. В той же час, легкові автомобілі мають змогу об'їхати перекриту ділянку через Ізмаїл.

Перекриття руху в Одеській області

4 грудня 2022 року стало відомо про те, що в Одеській області на тиждень закриють рух через залізничний переїзд на дорозі на Бухарест. Рух було зупинено з вечора 6 грудня до ранку 12 грудня через аварійно-ремонтні роботи.

Рух закрили для всіх видів транспорту на дорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), біля смт Сарата.

"Враховуючи велику кількість скарг щодо заторів, стану покриття на залізничному переїзді, АТ "Укрзалізниця" буде проводити аварійно-ремонтні роботи. Мета робіт - ліквідувати аварійну ситуацію, яка сталася на переїзді біля смт Сарата, шляхом підняття колій, що вирівняє поздовжній профіль ділянки переїзду і дасть змогу транспорту з більшою швидкістю перетинати зазначену ділянку", - йшлося у повідомленні.

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