Рух буде зупинено з вечора 6 грудня до ранку 12 грудня через аварійно-ремонтні роботи.

В Одеській області майже на тиждень буде закрито рух через залізничний переїзд на автодорозі на Бухарест (Румунія).

Про це повідомила Служба автомобільних доріг в Одеській області.

Зазначається, що рух буде зупинене 6 грудня з 23:00 до ранку (05:00) 12 грудня.

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Рух закриють для всіх видів транспорту на дорозі М-15 Одеса – Рені (на м. Бухарест), біля смт Сарата.

"Враховуючи велику кількість скарг щодо заторів, стану покриття на залізничному переїзді, АТ "Укрзалізниця" буде проводити аварійно-ремонтні роботи. Мета робіт - ліквідувати аварійну ситуацію, яка сталася на переїзді біля смт Сарата, шляхом підняття колій, що вирівняє поздовжній профіль ділянки переїзду і дасть змогу транспорту з більшою швидкістю перетинати зазначену ділянку", - йдеться у повідомленні.

Також буде проведено ремонт покриття на переїзді на підходах до нього.

"На час проведення робіт об'їзд буде здійснюватися через дорогу місцевого значення О162235 та територіального значення Т-16-43, за маршрутом с. Ярославка та с. Кулевча в обох напрямках (на міста Ізмаїл та Одеса)", - повідомили у службі.

Зазнчається, що саме цей маршрут об‘їзду - найкоротший та має задовільний стан дорожнього покриття.

Силами патрульної поліції буде надано допомогу у місцях об’їздів, для додаткового інформування та перенаправлення руху транспортного потоку.

Учасників дорожнього руху буде поінформовано про маршрут об’їзду за допомогою дорожніх знаків.

Також дорожники оприлюднили схему об’їзду залізничного переїзду.

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