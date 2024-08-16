Серед лідерів опинились, зокрема, моделі від компаній Toyota, Ford та Chevrolet.

Спеціалісти порталу iSeeCars назвали найбільш довговічні пікапи, одометр яких може зафіксувати понад 400 тис. км. На перше місце експерти поставили RAM 3500. У таких авто ймовірність перевищити 400 тис. км становить 42,6%. Якщо порівнювати цей показник із середнім на ринку, то він приблизно у 2,2 рази вищий.

За даними порталу, другу позицію зайняла модель Toyota Tundra: у неї вірогідність подолати позначку 400 тис. км становить 36,6%. Нарешті, почесне третє місце зайняв Chevrolet Silverado 2500HD – його показник дорівнює 29,6%.

Загалом до першої десятки потрапили такі моделі:

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Ram 3500 – 42,6%;

Toyota Tundra – 36,6%;

Chevrolet Silverado 2500HD – 29,6%;

GMC Sierra 2500HD – 29,1%;

Chevrolet Silverado 3500HD – 28,7%;

Ford F-350 Super Duty – 28,3%;

Ford F-250 Super Duty – 27,4%;

Ram 2500 – 27,2%;

Toyota Tacoma – 26,7%;

GMC Sierra 3500HD – 26%.

Пікапи – що радять і що не радять експерти

Раніше популярний експерт з уживаних авто Метт Гудвін порекомендував три практичні пікапи, які можна придбати за ціною менше ніж 18 тис доларів. Він радить звернути увагу на Fiat Fullback, який де-факто являє собою перероблену версію дуже надійної моделі Mitsubishi L200. Також експерт високо оцінив Ford Ranger 2011-2022 років випуску і Toyota Hilux.

У той же час Гудвін радить уникати деяких моделей вживаних пікапів, які користуються великою популярністю на ринку. Мова, зокрема, про китайський Great Wall Steed.

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