Спеціалісти порталу iSeeCars назвали найбільш довговічні пікапи, одометр яких може зафіксувати понад 400 тис. км. На перше місце експерти поставили RAM 3500. У таких авто ймовірність перевищити 400 тис. км становить 42,6%. Якщо порівнювати цей показник із середнім на ринку, то він приблизно у 2,2 рази вищий.
За даними порталу, другу позицію зайняла модель Toyota Tundra: у неї вірогідність подолати позначку 400 тис. км становить 36,6%. Нарешті, почесне третє місце зайняв Chevrolet Silverado 2500HD – його показник дорівнює 29,6%.
Загалом до першої десятки потрапили такі моделі:
- Ram 3500 – 42,6%;
- Toyota Tundra – 36,6%;
- Chevrolet Silverado 2500HD – 29,6%;
- GMC Sierra 2500HD – 29,1%;
- Chevrolet Silverado 3500HD – 28,7%;
- Ford F-350 Super Duty – 28,3%;
- Ford F-250 Super Duty – 27,4%;
- Ram 2500 – 27,2%;
- Toyota Tacoma – 26,7%;
- GMC Sierra 3500HD – 26%.
Пікапи – що радять і що не радять експерти
Раніше популярний експерт з уживаних авто Метт Гудвін порекомендував три практичні пікапи, які можна придбати за ціною менше ніж 18 тис доларів. Він радить звернути увагу на Fiat Fullback, який де-факто являє собою перероблену версію дуже надійної моделі Mitsubishi L200. Також експерт високо оцінив Ford Ranger 2011-2022 років випуску і Toyota Hilux.
У той же час Гудвін радить уникати деяких моделей вживаних пікапів, які користуються великою популярністю на ринку. Мова, зокрема, про китайський Great Wall Steed.