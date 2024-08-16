Впродовж липня 2024 року українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року. З цієї кількості було 1121 нових авто (+82%) та 261 вживаних автівок (-15%), повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто становила 1,3%. При цьому абсолютною більшістю легкових авто з Китаю були електромобілі – 82%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Honda M-NV – 239 авто;
- BYD Song Plus – 134;
- Nissan Ariya – 118;
- Volkswagen iD.4 – 87;
- Zeekr 001 – 69.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Nissan Ariya – 32 авто;
- Volkswagen iD.4 – 28;
- Honda M-NV – 25;
- Tesla Model 3 – 15;
- Polestar 2 – 12.
Український ринок авто – що відомо
У липні український автопарк було поповнено майже на 2,4 тис. гібридних легкових автомобілів, що на 56% більше у порівнянні з минулорічним показником. Найбільшим попитом в даному сегменті користувалась Toyota RAV4.
У липні український автопарк також поповнили понад 4,7 тис. електромобілів. Так, попит на машини на акумуляторних джерелах живлення тоді зріс на 38%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.