Абсолютною більшістю легкових авто з Китаю виявились електромобілі.

Впродовж липня 2024 року українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року. З цієї кількості було 1121 нових авто (+82%) та 261 вживаних автівок (-15%), повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка китайських авто становила 1,3%. При цьому абсолютною більшістю легкових авто з Китаю були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

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Honda M-NV – 239 авто;

BYD Song Plus – 134;

Nissan Ariya – 118;

Volkswagen iD.4 – 87;

Zeekr 001 – 69.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Nissan Ariya – 32 авто;

Volkswagen iD.4 – 28;

Honda M-NV – 25;

Tesla Model 3 – 15;

Polestar 2 – 12.

Український ринок авто – що відомо

У липні український автопарк було поповнено майже на 2,4 тис. гібридних легкових автомобілів, що на 56% більше у порівнянні з минулорічним показником. Найбільшим попитом в даному сегменті користувалась Toyota RAV4.

У липні український автопарк також поповнили понад 4,7 тис. електромобілів. Так, попит на машини на акумуляторних джерелах живлення тоді зріс на 38%, порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

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