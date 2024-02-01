Першою за популярністю маркою на січневому ринку нових авто в Україні стала Toyota.

Впродовж січня 2024 року в Україні було реалізовано близько 4,4 тис. нових легковиків, що на 47% більше ніж торік, повідомляє "Укравтопром".

Від показника довоєнного січня 2021 року платоспроможний попит на нові легковики відстає на 24%. При цьому майже аналогічний обсяг продажів січневий ринок демонстрував у 2017 році.

Першою за популярністю маркою стала Toyota – 764 авто. Відносно січня 2023 року реалізація нових Тойот в Україні збільшилась на 31%.

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Друге місце за популярністю посіла Renault – 504 авто. Французька марка покращила свій минулорічний показник у 2,6 раза.

Третє місце в рейтингу у Volkswagen – 476 авто. (+133%). На четвертому місці Skoda – 312 авто. (+33%).

Замикає п'ятірку лідерів січня Nissan з результатом 188 авто, що у 4,6 раза більше, ніж торік.

Також до Топ-10 місяця увійшли: Hyundai – 177 авто (+11%); Suzuki – 160 авто (-13%); Peugeot – 159 авто (+657%); Lexus – 151 авто (+66%); Mazda – 149 авто (+54%).

Зазначається, що бестселером січня 2024 року став кросовер Renault Duster, який придбали 479 покупців.

Український авторинок: що відомо

У 2023 році в Україні було придбано понад 214 тис. вживаних авто. Це дорівнює понад 75% від усіх легковиків, які у минулому році поповнили вітчизняний автопарк. Середній вік вживаних авто, які перейшли на українську реєстрацію, тоді становив 10 років.

У минулому році українці також придбали понад 12 тисяч легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 82% більше, ніж у 2022 році.

Український автопарк у 2023 році також поповнили понад 17,2 тисяч гібридних легкових авто, що на 55% більше, ніж роком раніше.

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